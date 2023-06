WEER. Vanochtend helder weer in Roosdaal

Futsal eerste nationale Diogo (RSCA Futsal) viert titelmatch tegen Antwerpen op bijzondere manier: “Ik besefte niet dat ik mijn honderdste doelpunt in de competitie maakte”

RSCA Futsal heeft een ferme optie genomen op een eerste landstitel in het futsal. Paars-wit won het eerste finaleduel in Antwerpen met 1-5. Er was een heel bijzondere rol weggelegd voor Diogo. De ancien van Anderlecht vierde de overwinning met zijn honderdste competitiedoelpunt. Vrijdag volgt de return in Roosdaal.