WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Roosdaal vanochtend

Familie van een in 1940 neergestor­te RAF-pi­loot bezoekt crashsite in Essene

Een delegatie familieleden van de in 1940 neergestorte Engelse luchtmachtpiloot Brian Young heeft een bezoek gebracht aan de plek waar hun familielid naar beneden kwam. Onder meer de zoon van Brian was daarbij aanwezig. Hij kwam meer te weten over de locatie dankzij Tim ‘t Kint, die het verhaal van Young volledig reconstrueerde.