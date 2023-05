WEER. In Roosdaal mistige ochtend

Vijftig­plus­sers sporten samen in Ternat en genieten van Jo Vally

Sportregio Pajottenland pakt opnieuw uit met een Sporteldag. Bedoeling is om vijftigplussers uit de tien aangesloten gemeenten te inspireren tot een actieve en gezonde levensstijl. Er is een sportief programma uitgewerkt, maar in de namiddag zal er ook genoten kunnen worden van een optreden van Jo Vally.