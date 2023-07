Vermiste vrouw uit Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek veilig en wel terug thuis

Personeel vakantieop­vang Infano legt werk neer: “Waarom werd onze geliefde teamcoach overge­plaatst?”

Het personeel van Infano dat momenteel aan de slag is voor de vakantieopvang in Affligem heeft vandaag het werk neergelegd. De staking komt er uit onvrede over de beslissing om de teamcoach zonder overleg over te plaatsen. Ze willen een overleg met de directie, maar dat is tot op heden nog niet gelukt. Infano heeft wel ander personeel ter plaatse gestuurd zodat de opvang kan doorgaan.