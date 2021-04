Twee Roosdaalse tieners die sinds zondag vermist waren zijn veilig en wel teruggevonden

Ternat 26 vluchtelin­gen onder­schept in vrachtwa­gen langs winkelcen­trum The Leaf

31 maart Dinsdagochtend heeft de lokale politiezone TARL 26 vluchtelingen opgepakt langs de Assesteenweg in Ternat, vlak bij winkelcentrum The Leaf. De vluchtingen werden onderschept in een vrachtwagen. Een aantal van hen sloeg op de vlucht richting Affligem, Brussel en Asse. De collega’s van de federale politie zetten vervolgens een helikopter in om hen op te sporen. Om hoeveel mensen het precies gaat en of er momenteel nog op de vlucht zijn, is nog onduidelijk. “De vluchtelingen van Oost-Afrikaanse afkomst werden opgepakt en met een bus vervoerd naar jeugdcentrum De Puls”, laat burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) weten. “Daar wordt de procedure verdergezet door het parket en de Dienst Vreemdelingenzaken om te bekijken wie het land zal moeten verlaten en wie opgevangen zal worden in een asielcentrum.”