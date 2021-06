Terug van weggeweest in Europa: ‘Goodyear Blimp’ trok over Pajottenland en Zennevallei

Een jaar geleden arriveerde de iconische Goodyear Blimp in Duitsland waar enkele testvluchten werden volbracht. Het waren de eerste vluchten sinds 2012 in Europa. Bedoeling is dat de zeppelin in samenwerking met Eurosport wordt ingezet beelden te maken van grote motorsportevenementen in Europa. Zo zette de ‘blimp’ vanaf deze middag vanuit de omgeving van Bonn koers richting Calais om daar een tussenstop te maken. De zeppelin arriveerde rond 13.20 uur in het Belgische luchtruim en kwam onze regio kort voor 15 uur binnen via Sint-Genesius-Rode. Vervolgens trok de blimp op 230 à 300 meter hoogte over Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Lennik en Roosdaal om rond 15.14 uur in Ninove te arriveren. Nadien werd er koers gezet richting Calais waar de zeppelin rond 17.30 uur landde. De zeppelin zal later naar Groot-Brittannië trekken voor het British Touring Car Championship (BTCC).