Team Kattem pakt uit met karaoke-avond in De Zoul

“Ik was te laat voor begrafenis van beste vriend”: beklaagde krijgt drie maanden rijverbod nadat hij met 110 per uur door bebouwde kom rijdt

M., een 23-jarige man uit Ninove is maandag veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden nadat hij het gaspedaal stevig induwde ‘omdat hij te laat was voor de begrafenis van zijn beste vriend’. Hij reed meer dan 50 kilometer per uur te snel in de bebouwde kom. “Je moet op tijd vertrekken, en geen snelheden halen waardoor je zelf naast hem kan gaan liggen", was de politierechter scherp.