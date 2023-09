Rock Ternat doet parking dit weekend weer daveren: “Heel wat Belgische toppers én zelfs een geheim feestje”

Veel bedrijvigheid de afgelopen dagen op de parking van sportcentrum Puls in het centrum van Ternat. De crew van het festival Rock Ternat is dan ook druk in de weer geweest om de parking klaar te stomen om vandaag en zaterdag opnieuw duizenden bezoekers te ontvangen. “Dit jaar hebben we zelfs een ‘geheim feestje’ waar bezoekers naar op zoek kunnen gaan”, zegt voorzitter Lotte Van Gestel.