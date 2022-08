Splintertime keert na drie jaar terug met Funeral Dress en Amber Broos

Splinter, ooit ontstaan langs de Ninoofsesteenweg in Poelk, mocht vorig jaar dertig kaarsjes uitblazen. Met een jaar vertraging wordt die verjaardag 26 en 27 augustus gevierd aan GC Het Koetshuis in Strijtem. Op vrijdag kon niemand minder dan de Belgische punkband Funeral Dress gestrikt worden. Het dj-duo Goe Vur In Den Otto zal het feestje afsluiten. Voorts staan ook Eternal Run For Cover, een coverband samengesteld uit muzikanten die bij verschillende bands en artiesten spelen, en Devastation op de affiche. Het punk- en metalgeweld wordt op zaterdag ingeruild voor stevige techno met fenomeen Amber Broos, Flashback Force, Lucas Caroso, K!tch, Perre, Yartixx en JVB. Dit jaar gaat alles overigens in openlucht door en zal er geen tweede podium in het jeugdhuis zelf zijn. Tickets kosten in voorverkoop 12 euro en zijn online te bestellen via de Facebookpagina van het jeugdhuis. Aan de kassa betaal je 15 euro. Met één ticket kan je overigens beide dagen het festivalterrein betreden.