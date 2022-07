Roosdaal Zomert op 14 juli met Fête Laweit

Liedekerke De Valier en MPC Sint-Franciscus krijgen elk 12.000 euro van Allemaal Warm

24.000 euro. Het hallucinante bedrag dat Allemaal Warm Rockt kan verdelen over goede doelen MPC Sint-Franciscus en De Valier. Het gaat om de opbrengst van het driedaagse evenement vorige maand, maar ook de opbrengst van de schelpenactie in café Den Appel en van een boek belandden in de pot.

30 juni