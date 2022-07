Roosdaal zoekt nieuwe chauffeurs voor Minder Mobielen Centrale

Haaltert/Denderleeuw/Ninove/Aalst Herstel­lings­wer­ken op expressweg (N45) in Haaltert vanaf 1 augustus, Wildebeeks­traat in Dender­leeuw vanaf 8 augustus afgesloten van N45

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 1 augustus met herstellingswerken op de Expressweg (N45) in Haaltert in de richting van Ninove. Vanaf 8 augustus gaat de Wildebeekstraat in Denderleeuw dicht en geldt er een omleiding. Het verkeer op de N45 rijdt over één rijstrook. Voor de veiligheid geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. De werken zullen twee weken duren en zijn klaar op 16 augustus.

20 juli