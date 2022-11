Roosdaal neemt deel aan ‘Kunstendag voor Kinderen’ op 20 november

Op het programma staan onder meer een vertelling en verschillende workshops. Op zondag 20 november ben je vanaf 13 uur welkom in GC het Koetshuis. In de foyer is er heel wat animatie en om 13.30 uur start een workshop beeldende kunsten voor kleuters in de polyvalente zaal. Om 14.30 uur is er een versie voor kinderen uit het eerste en tweede leerjaar. Daarvoor moet je wel inschrijven via jeugd@roosdaal.be.