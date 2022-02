REPORTAGE. Discotheek Zuco zwaait eindelijk de deuren open: “Veel te lang geleden dat we ons nog eens mochten amuseren”

REPORTAGE. En plots was het weer feest in Vlaanderen: “Gedaan met sporten en Tinder. We fuiven weer oldskool. Eindelijk!”

“Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één... Hoera!” Het lijkt wel Nieuwjaar, maar het is gewoon de nacht van 17 op 18 februari 2022. Middernacht was, na de aankondiging van minister Annelies Verlinden (CD&V) dat we een paar uur vroeger naar code oranje mochten, het startschot in plaats van het slotakkoord van de feestnacht. En plots was het feest. Verslag van een nacht die aanvoelde als een onverwacht cadeau in Leuven, Gent, Antwerpen en Kortrijk.

18 februari