Providentia moet huiswerk voor sociale woonwijk in O.L.V.-Lombeek opnieuw maken: “Té grootschalig”

“Project té grootschalig”

Maar die tweede fase veroorzaakt nu dus ongenoegen. “Verwonderd dat we bij de uitnodiging zagen dat de tweede fase al voorgesteld ging worden”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Koen Muyldermans (CD&V), die in naam van zowel meerderheid als oppositie spreekt. “Niet alleen zijn we daar niet volledig van over de hoogte, er is ook nooit goedkeuring gegeven. Wij hebben ook een andere visie en vinden dat het project té grootschalig wordt. We gaan ons niet vastpinnen op cijfers, maar misschien is tien à vijftien extra woningen acceptabeler. We zijn voorstander van sociale woningen, maar die moeten gespreid worden over alle deelgemeenten. Dat verbeterd ook de integratie van de bewoners. We zullen dus met Providentia nog rond de tafel zitten om te praten over het project. Het klopt dat er informele gesprekken hadden plaatsgevonden tijdens de afgelopen maanden en jaren, maar dat wil niet zeggen dat het project voorgesteld moet worden als een goedgekeurde zaak waarbij de spade bij wijze van spreken morgen al de grond in kan.”