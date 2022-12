Pro Natura en Spoor2 fuseren tot KiemKracht: “Met 530 medewerkers één van ‘s lands grootste maatwerkbedrijven”

Dat KiemKracht één van de grootsten in ons land wordt hoeft niet te verbazen. Vanaf 1 januari wordt er werk aangeboden aan 530 medewerkers in hetzij in één van de natuurploegen, hetzij in de kringwinkels, het sociaal café, het naaiatelier, de wasserij enzovoort. “Wanneer talenten zich kunnen vermenigvuldigen, moeten we deze kans grijpen”, zegt Christel Vanhoyweghen, voorzitter raad van bestuur. “Het zorgt voor meer werk op maat in een uitdagende werkomgeving en dit voor veel mensen.” Algemeen directeur Aart Lehembre vult aan: “Wat deze fusie uniek maakt is dat we de ecologische kennis en de grote innovatiekracht van Pro Natura kunnen koppelen aan de ontwikkelde begeleidingsmethodieken voor onze doelgroepmedewerkers en de professionele bedrijfsvoering van Spoor2. Dit maakt ons een uniek maatwerkbedrijf dat klaar is voor de toekomst.”