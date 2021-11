Porsche Cayenne belandt in Dender: passagier (38) en bestuurder (26) overleden in ziekenhuis

Okegem/Roosdaal/LiedekerkeTer hoogte van de rotonde aan de Denderstraat en de Frans van der Perrekaai in Roosdaal, aan de grens met Liedekerke en Okegem, is maandagochtend een Porsche Cayenne met twee inzittenden in de Dender gereden. De hulpdiensten konden beide slachtoffers reanimeren waarna ze in kritieke toestand overgebracht werden naar het ziekenhuis. Daar zijn beide personen even later overleden.