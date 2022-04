Pamelse ‘Boerinnenbond’ blaast 100 kaarsjes uit

De Boerinnenbond zelf werd al in 1911 gesticht, maar het was nog tien jaar wachten tot ook de Pamelse afdeling het levenslicht zag. Het was pastoor Van Eyndhoven die de vereniging met enkele vrouwen oprichtte met Marie Borginon als eerste voorzitster. De eigenlijke verjaardag vond dus voor jarig al plaats, maar het feest werd een jaartje uitgesteld omwille van de coronaregels. Maar liefst 123 Pamelse vrouwen verzamelden begin vorige eeuw op zondagnamiddag voor een tas koffie met een sneetje rozijnenbroed. “Ideeën over de boerenstiel werden uitgewisseld, maar ook over het huishouden, het opvoeden van de kinderen en over de was en de plas”, klinkt het. “De vereniging bood eveneens opleidingen en vormingen aan.” Vervolgens kwam het tijdschrift De Boerin en niet veel later werd ook ‘Ons Kookboek’ gepubliceerd, intussen niet meer weg te denken in de Vlaamse keukens.”