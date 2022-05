Pamel wordt volgende maand bezet door Duitse soldaten: “Gebaseerd op waargebeurde feiten”

Pamel Bezet wordt op zaterdag 18 juni georganiseerd door de nieuwe vzw Eventus Historia van Isabelle Vandenhouwe, Christoph Thys, Jolien Baruffa en Werner De Braekeler. Pamel Bezet ontsproot bij die laatste. “Zelf neem ik al een hele tijd deel aan re-enactments”, vertelt hij. “En vorige zomer was ik aanwezig op een babyborrel in Pamel. Achter de woning zag ik een enorme weide en het kwam direct in mij op dat die uitermate geschikt zou zijn om eens een re-enactment te organiseren. Uiteindelijk begon het idee meer en meer vorm te krijgen dankzij de hulp van Isabelle, Christoph en Jolien.”

Het viertal kan ook op de hulp rekenen van de Roosdaalse erfgoedvereniging Rausa. “Het is echt de bedoeling dat we de wandelaars onderdompelen in de sfeer van de bezetting tijdens de jaren veertig”, klinkt het bij de organisatoren. “Deelnemers vertrekken tussen 10 en 16 uur aan ‘t Sportvlot voor een wandeling van 4,5 kilometer. Deelnemen kost 3,5 euro per persoon en kinderen onder de zes jaar mogen gratis. Tijdens deze wandeltocht horen ze waargebeurde oorlogsverhalen van onze vertellers. Onderweg kunnen bezoekers Amerikaanse soldaten assisteren bij het ontruimen van een Duits mijnenveld en een kijkje nemen in een veldhospitaal waar een live operatie zal uitgevoerd worden. Verder kunnen ze genieten van een tweetal re-enactment battles tussen de geallieerden, verzetsleden en de Duitsers. Dat is bijvoorbeeld het geval op de bunkerweide waar je getuige kan zijn van een aanslag op de Duitsers door het verzet. Maar ook een Pamels verhaal waarbij jonge kerels een Britse neergestorte piloot konden redden. Op die locatie voorzien we zowel een vliegtuig als een tank. Men kan ook onverwachts gecontroleerd worden bij een checkpoint of deelnemen aan twee booth camps. Er kan ook nog wat “smokkelwaar” gekocht worden op ons antiek rommelmarktje. Na dit avontuur kunnen bezoekers bijkomen van hun trektocht doorheen het Pajottenland bij de retro foodtrucks en live music bands. Ook Defensie zal aanwezig zijn met een infostand om bezoekers te tonen hoe het er tegenwoordig aan toe gaat in het leger.”

“Zomaar ergens een kijkje gaan nemen zal niet mogelijk zijn”, klinkt het nog. “En we gaan ook alles afsluiten. Maar het leuke aan de wandeling is dat het verhaal zich ook effectief opbouwt. De re-enactments gaan ook altijd zo kort mogelijk bij de realiteit aanleunen. Zo weten we wel dat er hier voornamelijk alleen Britten en verzetsleden aanwezig waren, maar zelf voegen we er de Amerikanen nog aan toe. Het is dus vooral geïnspireerd op waargebeurde feiten. Maar iedereen weet ook wel met wat hij of zij bezig is en we werken volgens vaste scenario’s. Het is dus ook niet zomaar cowboy en indiaantje spelen.”