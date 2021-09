Ongeval of ontsnappingspoging? Vrouw (100) breekt beide heupen bij val uit raam woonzorgcentrum

RoosdaalEen honderdjarige vrouw die in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Roosdaal verbleef, is zondagnacht uit het raam van haar kamer op de eerste verdieping gesprongen. Bij het rusthuis valt te horen dat de vrouw, die er in een kortverblijf zat, niet in het woonzorgcentrum wilde blijven en via het raam probeerde te ontsnappen. De familie heeft een klacht ingediend bij het parket.

Het incident deed zich zondagnacht voor in het woonzorgcentrum in het centrum van Pamel, een deelgemeente van Roosdaal. “De bewoonster was er voor een kortverblijf in een kamer op de eerste verdieping van ons woonzorgcentrum”, vertelt Toon Van Melkebeek, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Toen de val zich voordeed was ze nog maar vijf dagen bij ons aanwezig. Zowel de familie als de huisarts waren op de hoogte over het kortverblijf op een open afdeling.”

Quote Aangezien het om een open afdeling gaat kon ze gewoon via de trap en de hoofdin­gang naar buiten gaan. Misschien dacht ze in een moment van verwarring of paniek dat het wel zou lukken via het raam door te blijven hangen aan de reling en haar vervolgens te laten vallen? Toon Van Melkebeek, voorzitter Raad van Bestuur

Wat er precies is foutgelopen wordt nu onderzocht. “Het is een verschrikkelijk voorval dat haast niet te geloven valt”, vervolgt Van Melkebeek. “Zoiets zou niet mogen gebeuren en hebben we ook nog nooit meegemaakt. Op de open afdeling kunnen de ramen volledig open, maar voor het raam is wel een reling voorzien om een val te vermijden. Volgens wat we hebben vernomen is de vrouw bewust via het raam naar buiten gekropen. We hoorden intussen dat ze verklaarde tegen haar wil in het rusthuis te verblijven en dat ze naar huis wilde. Normaal verblijft ze bij haar dochters, maar aangezien het om een open afdeling gaat kon ze gewoon via de trap en de hoofdingang naar buiten gaan. Misschien dacht ze in een moment van verwarring of paniek dat het wel zou lukken via het raam door te blijven hangen aan de reling en haar vervolgens te laten vallen? Wat haar bezielde weten we ook niet.” Het was een toevallige voorbijganger die het gekreun van het slachtoffer hoorde. De hulpdiensten werden vervolgens verwittigd en het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat ze vermoedelijk op haar voeten terechtgekomen is, liep ze een breuk of barst aan beide heupen op. Het slachtoffer bleef de hele tijd bij bewustzijn. Ze verblijft momenteel nog in het ziekenhuis.

Geen signalen

Het woonzorgcentrum benadrukt dat men niet op de hoogte was over het ongenoegen van de vrouw. “Daarover was geen enkele sprake bij het intakegesprek en volgens wat we weten is het slachtoffer ook niet dementerend”, vervolgt Van Melkebeek. “Ze nam ook geen medicatie die daarop wijst. Hadden we weet gehad dat ze wilde vluchten hadden we haar op de afdeling beschermd wonen geplaatst. Een kwartier voor het voorval was het personeel nog bij haar geweest om haar te helpen bij een toiletbezoek en haar opnieuw in bed te stoppen. Ook op dat moment was er een enkel signaal. Verschrikkelijk en het voorval heeft uiteraard ook een enorme impact op ons personeel.”

Parket onderzoekt

De familie is kwaad op het woonzorgcentrum en plaatste intussen ook al een bericht op sociale media. Er werd ook klacht ingediend waardoor het parket Halle-Vilvoorde momenteel met de zaak bezig is. “Het klopt dat er een onderzoek loopt en de politie is de avond zelf ook langs geweest”, vervolgt de voorzitter. “We begrijpen de reactie van de familie – vermoedelijk zou ik zelf gelijkaardig reageren. Voorlopig wachten we wel nog op verder bericht of een proces-verbaal van politie of parket en een eventueel bezoek van het parket. We weten niet wat zij van zin zijn. Intern wordt het voorval uiteraard ook onderzocht en zowel Zorginspectie als de verzekeringsmaatschappij werden al op de hoogte gebracht.” De familie vroeg het rusthuis alvast om de contactgegevens van de wandelaar die het slachtoffer ontdekte en die werden in samenspraak met de persoon ook doorgegeven.

