Natuurpunt Roosdaal hield paddenoverzetactie

Emmers ingegraven aan deze afsluitingen moeten de amfibieën opvangen wanneer ze de sprong naar de overkant wagen. De emmers worden dagelijks gecontroleerd en opgevangen dieren worden door de vrijwilligers over de weg gezet en rond de poel in de Heidestraat vrijgelaten zodat ze hun reis kunnen voortzetten. Op sommige avonden worden meer dan honderd amfibieën in de emmers aangetroffen. “De paddentrek duurt zo’n vier weken en ergens in juli of augustus zien we het gevolg ervan: honderden padjes, kleine kruipertjes van amper één centimeter groot, komen uit het water”, klinkt het bij Natuurpunt. “Dit fenomeen is erg opvallend en wordt ook wel de paddenregen genoemd. Paddenoverzetacties leveren een goede bijdrage aan het in kaart brengen van de amfibieënsoorten in Vlaanderen. Dankzij de gerichte inventarisatie tijdens het voortplantingsseizoen wordt er nuttige informatie over de poelen verzameld waar de soorten zich voortplanten. Die informatie is zinvol ter bescherming van de verschillende soorten.”