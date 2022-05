N-VA vraagt betere coördinatie van de verschillende omleidingen

“Normaal gezien zou de Herststraat, die Kattem met Strijtem verbindt, vanaf 2 mei een eenrichtingsstraat worden”, zegt N-VA-fractievoorzitter Linda Van den Eede. “In de Reusestraat zou dat eenrichtingsverkeer in omgekeerde richting gelden. Maar op 5 mei zijn zijn zelfs nog geen signalisatieborden geplaatst. Automobilisten die in de Herstraat uit de richting van de Lostraat komen schrikken dan ook wanneer ze onverwachts met een tegenligger geconfronteerd worden. Er zijn werken in de Koning Albertstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, in Borchtlombeek en in de Lostraat. Iedereen beseft dat er even door een zure appel moet worden gebeten, maar kunnen we van het gemeentebestuur dan wel verwachten dat de omleidingen en verkeersmaatregelen zeer goed worden aangeduid én op elkaar worden afgestemd?”