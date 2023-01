N-VA Roosdaal schenkt 735,11 euro aan zorgboerderij De Hoeve

Okegem/Ninove Handelaar Sammy niet te spreken over verdubbe­ling prijs voor kraampje: “Lichte stijging zou ik begrijpen, maar dit is hakbijl bovenhalen”

Het stadsbestuur heeft de prijzen verhoogd voor een standplaats voor marktkramers. Vooral voor marktkramers die niet op de wekelijkse markt, een kermis of op carnaval staan stijgt de prijs enorm. “Een stijging had ik wel verwacht, maar ik moet plots dubbel zoveel betalen”, zegt Sammy De Vocht, die wekelijks met een kippenkraam in Okegem staat. Volgens het stadsbestuur liggen de prijzen in Ninove al jaren zeer laag.

23 december