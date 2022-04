N-VA Roosdaal reageert op ontslag van leden: “Hun inbreng was opvallend gering”

“We nemen akte van het feit dat drie laatsleden de partij verlaten en voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad zullen zetelen”, laat N-VA Roosdaal via een persbericht weten. “Wel willen we zeggen dat het niet om in totaal tien bestuursleden gaat die vertrokken, maar nog één bestuurslid naast de drie gemeenteraadsleden. Het zou hen, in het kader van politiek fatsoen, sieren om de mandaten teug te geven aan de partij waaraan ze deze te danken hebben, maar dat verwachten we niet. Zeker aangezien de interne afspraak om na 3 jaar het mandaat in de politieraad aan een collega door te geven, evenmin werd nagekomen.”

“Politiek is voor ons een groepswerk, maar dat lag enkele leden binnen de fractie blijkbaar iets minder”, gaat het verder. “We betreuren uiteraard dat het zo is gelopen, maar we hebben er vertrouwen in dat dit voor de goede werking van zowel onze gemeenteraadsfractie als van onze afdeling niet noodzakelijk een probleem is, integendeel. De laatste maanden kwamen de ontslagnemende raadsleden zelden of nooit opdagen voor vergaderingen en hun inbreng was de laatste jaren opvallend gering. Bovendien werden partijstandpunten vaak niet gevolgd waardoor samenwerken zeer moeilijk was. Tegen één van de betrokken raadsleden was bij de partij ook een tuchtprocedure aanhangig gemaakt en dit lijkt enigszins op de vlucht vooruit. Pogingen om de plooien glad te strijken vielen steeds op een koude steen.”