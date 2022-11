Moeder pleegt vluchtmisdrijf aan schoolpoort, vader ook betrapt zonder rijbewijs: “Dit was geen uitzondering”

Zowel de vrouw als de man werden vorig jaar betrapt terwijl ze zonder rijbewijs rond reden. Op 21 januari reed de vrouw op de parking van de Brusselstraat in de buurt van basisschool Triangel in Pamel, waar haar kinderen school lopen, een andere auto aan. In plaats van ter plekke te blijven reed ze gewoon weg. Nadien ontkende N. in alle toonaarden dat zij die dag aan het stuur zat. En ook in de rechtbank zaaide ze nog verwarring door te stellen dat ze vermoedde dat zij reed maar dat er eigenlijk ook iemand anders kon gereden hebben. Rechter Johan Van Laethem haalde er het dossier nog eens bij en daaruit bleek wel dat ze eind maart dit jaar toegegeven had dat zijn aan het stuur zat. Tot dan weigerde zelfs een foto van haar te laten maken om aan de getuigen te tonen en dat omwille van privacyredenen.