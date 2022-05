Mensen met beperking palmen dansvloer van nachtclub ZUCO in: “Ik sta al helemaal te zweten van het dansen”

Het idee ontsproot bij opvoeder en muziekbegeleider Tim Appelmans al tijdens de coronaperiode. “Ik werk bij Schoonderhage in Ninove en tijdens de lockdown begon het idee te dagen”, vertelt hij. “We hebben al een Rock voor Specials, een schlagerevent, maar een discotheekervaring hebben we de gasten nog nooit geschonken. Daarom nam ik contact op met uitbater Michel ‘Chelle’ Bogaerts van Zuco om te bekijken of zoiets mogelijk was.”

Warmste event

Het idee werd warm onthaald, maar de concretisering liep wat vertraging op. Tot Chelsie Desmet in februari een stage bij Zuco begon. Zij studeert bedrijfsmanagement en marketing bij HoWest in Brugge. “En Zuco voor personen met een beperking is mijn stageproject geworden dankzij Michel”, vertelt ze. “In eerste instantie begon ik de uitwerking met Tim, maar vervolgens zijn we echt reclame gaan maken voor deze dag. Instellingen die het event zagen passeren op sociale media schreven ons onmiddellijk aan met de vraag of ze ook mochten deelnemen. Zo konden we hier nu minstens vierhonderd ‘specials’ verwelkomen om hen een onvergetelijke namiddag te bezorgen. Het gaat om onder meer bewoners en cliënten van de dagbesteding van Schoonderhage, Zonnelied, Levensvreugde, De Okkernoot enzovoort. Al zijn het niet allemaal bewoners. Er worden wel festivalervaringen aan deze doelgroep geschonken, maar een nachtclub is eerder zeldzaam. Ik denk zelfs dat er voor het eerst in België een club iets als dit organiseert.” ‘Chelle’ genoot zichtbaar. “Eén van de warmste, zo niet het warmste event dat we organiseerden”, zegt hij. “Gewoonweg fantastisch om te zien hoe deze mensen volledig uit de bol gaan en zich zichtbaar amuseren. Dat raakt je.” Dankzij enkele sponsors kon aan de bezoekers ook gratis fruit worden aangeboden voor een gezond tussendoortje tijdens het dansen.