Man misbruikt eigen dochter en nicht: “Sleutelgat afdekken bij het douchen, zodat hij niet kon gluren”

Ferment prijkt voor het eerst in de Bib Gourmand van Michelin: “Dit doet ons enorm veel plezier”

Ferment in Lennik blijft scoren bij toprecensenten. De zaak heeft vier jaar geleden de deuren geopend, maar valt nu meer dan ooit in de smaak. Zo ontvingen ze 13/20 in de gerenommeerde Gault&Millau 2022 en ontvingen ze nu ook een plekje in de Bib Gourmand van Michelin.