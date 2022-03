Leerlingen Triangel Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek brengen zaterdag een eerste musical

Onder de noemer Wat Als?! Trekken de leerlingen van Triangel Lombeek op 19 maart het podium op van Het Koetshuis in Strijtem. Zowel om 11 uur als om 13.30 uur brengen de allerkleinste kleuters tot de oudsten van de lagere school een show waarin de leerlingen dansen, zingen en acteren terwijl ook filmpjes geprojecteerd worden. De afgelopen weken werd dan ook hard gewerkt om de voorstelling in elkaar te steken. Geen sinecure wegens quarantaines, afwezigheden, het niet mogen mengen van klasgroepen enzovoort. Toch is de leerlingen en leerkrachten gelukt om een leuke show in elkaar te knutselen. Als toegangsticket kan u een vrijwillige steunkaart kopen. Meer informatie is te vinden op Facebook.