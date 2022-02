Immens verdriet na dood van werkman Patrick (52), die een passie voor country en western had: “Hij werd zelfs ‘governor’ van Brabant”

Gooik Verhoogd politietoe­zicht in Gooi­k-cen­trum nadat jonge kinderen achter­volgd werden door “vreemde man”

Politie en parket voeren onderzoek naar twee meldingen waarbij jonge kinderen achtervolgd werden in het centrum van Gooik. Voorlopig zijn er geen verdachten in het vizier. Er is ook nooit fysiek of verbaal contact geweest tussen de verdachte en de kinderen. De politie verhoogde het toezicht in het centrum van de gemeente.

11 februari