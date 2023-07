Huizenprijzen in Roosdaal dalen fors

Vrienden van broeder Amandus ontgoo­cheld: “Gemeente weigert plein naar hem te vernoemen”

Enkele vrienden van de in januari overleden broeder Amandus hebben de gemeente gevraagd om een straat of plein naar hem te vernoemen. Ze zien dat het liefst in Muilen gebeuren, waar de man een groot deel van zijn leven leerkracht was. Het gemeentebestuur besliste na overleg om niet in te gaan op het voorstel. “We proberen dit echt te beperken”, klinkt het.