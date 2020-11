Gwen (22) crashte mentaal vijf jaar nadat ze mama verloor aan hersentumor: “Zoek hulp en denk niet dat je het alleen kan”

TARL N-VA valt over 744.000 euro die politiezo­ne TARL aan gemeenten teruggaf: “Toen wisten we nog niet dat er een nieuw politie­huis moest komen”

5 november De N-VA-fractie in de politieraad van de zone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) valt over 744.000 euro die de politiezone eind 2019 moest teruggeven aan de vier gemeenten. Het ging om een overschot, dat volgens N-VA nu echter broodnodig is om het nieuwe commissariaat te helpen bekostigen. In de plannen voor dat nieuwe gebouw werd al hard gesnoeid, waardoor het kostenplaatje van 4,5 naar 3,2 miljoen euro ging. “Gaat dit nieuwe politiehuis wel voldoen, of is er opnieuw van in het begin sprake van een plaatstekort?”, vragen de N-VA’ers zich af.