Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Roosdaal vandaag

Programma Kermis Op­perstraat is klaar, maar niet iedereen is welkom: “Op advies van de politie”

Het eerste weekend van oktober kunnen Liedekerkenaren in hun agenda opnieuw stevig in het rood omcirkelen. Vier dagen lang wordt er in het centrum gefeest tijdens Kermis Opperstraat. Onder meer opnieuw van de partij: Kermis De Kikker, de jaarmarkt, Anti-katerloop en het Jacky Delcourvuurwerk. Al is dit jaar niet iedereen welkom.