Gemeente Roosdaal veroordeeld na onterechte GAS-boete voor Denderend Vlaams

Bart De Vlack, woordvoerder van de feitelijke vereniging Denderend Vlaams, ontving in de zomer van vorig jaar een GAS-boete van 90 euro in de bus. Op 1 juli werd vastgesteld dat een publiciteitsbord zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen was aangebracht in de Nieuwe Kaai. Op de affiche stond de boodschap ‘Pajottenland Groen & Vlaams, Stop de verbrusseling’ en stond ook De Valck als verantwoordelijke uitgever vermeld. Door dat laatste werd hij ook geverbaliseerd als overtreder. Hij diende schriftelijk verweer in waarin hij bevestigde verantwoordelijke uitgever te zijn, maar niet betrokken was bij het ophangen of verspreiden van de affiches. “Ik ben enkel verantwoordelijk voor de opmaak en de inhoud van het pamflet en niet voor het verspreiden”, schreef hij. De Valck kreeg als antwoord alleen de vraag om de contactgegevens van de verantwoordelijke of de organisatie te bezorgen. Volgens de rechtbank werd het schriftelijk verweer niet aanvaard door de sanctionerend ambtenaar.

Niet verantwoordelijk

De Valck diende daarop begin februari hoger beroep in bij de politierechtbank van Halle, waar het verzoekschrift ontvankelijk werd verklaard. De zaak kwam vervolgens op 31 maart voor politierechter Johan Van Laethem, die de zaak in beraad nam en op 19 mei uitspraak deed. Hij bevestigt dat het verweer van De Valck van in het begin gevoerd werd, maar nooit inhoudelijk beantwoord werd en dat hij enkel aansprakelijk kan zijn voor de opmaak en de inhoud. Daarom besliste de rechtbank om de gemeentelijke administratieve sanctie te vernietigen én de gemeente Roosdaal te veroordelen tot het betalen van een bijdrage van 22 euro aan het Fonds voor tweedelijnsrechtbijstand en het betalen van 50 euro rolrecht.

“Politieke willekeur”

“’We leven nog altijd in een rechtsstaat’, kreeg de sanctionerend ambtenaar te horen van de politierechter”, zegt De Valck. “Niet alleen was de rechter akkoord met mijn argumenten, daarenboven blijkt dat het gemeentelijk reglement van Roosdaal in strijd is met de federale wetgeving inzake gerechtszaken. Tot slot heeft de vertegenwoordiger van de gemeente Roosdaal het nagelaten om enkele cruciale stukken aan het dossier toe te voegen, waaronder het gemeentelijk reglement en het schriftelijk verweer. De uitspraak is alleszins een morele opsteker voor ons. Maar ook voor iedereen die als verantwoordelijke uitgever van affiches of pamfletten fungeert. Daarnaast vinden we dat Roosdaal misbruik maakt van GAS-boetes om politieke en andere dwarsliggers monddood te maken via onredelijke financiële boetes. Een bestuurscultuur van politieke willekeur die vergroeid is met meer dan veertig jaar CD&V-bestuur. Wij laten ons alleszins niet intimideren.”

Burgemeester Wim Goossens (CD&V) zegt niet op de hoogte te zijn van dit dossier en de rechtszaak. “Veel commentaar kan ik er dan ook niet op geven”, klinkt het. “Wat ik wel kan zeggen is dat wij als gemeente een vaststeller hebben, maar het effectief sanctioneren gebeurt allemaal via Haviland.”