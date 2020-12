“Geen eten, één wc-rol, douchen in de regen en dat alles voor 38,5 euro per nacht”: trucker Sven (33) geeft cynische rondleiding op ‘camping M20'

RoosdaalDinsdagochtend had Sven Ganseman al terug bij zijn vrouw in Roosdaal moeten zijn, maar woensdagavond zat hij nog altijd vast op de M20 in Engeland. Wanneer hij de oversteek zal kunnen maken is nog onduidelijk. Een gevolg van de nieuwe besmettelijkere coronavariant, al heeft Ganseman daar zijn twijfels over. Dat laat hij ook blijken in een cynisch filmpje richting de Belgische politici.

“Beste politiekers van over de hele wereld, graag wil ik jullie uitnodiging om te komen kamperen op de camping op de M20 richting Folkestone”, zegt Ganseman in het filmpje. Vervolgens toont hij op een cynische manier het interieur van zijn truck en geeft wat uitleg over de rustige ligging, maar het gebrek aan winkels in de buurt. Ook de avontuurlijke manier om uw gevoeg te doen legt hij met veel details uit. “Wassen? Als het regent maak je dat uw kleren uit zijn en laat je jezelf maar gaan”, luidt het. “En dat allemaal voor maar 38,5 euro per nacht.”

Coronatesten

Sven was voor zijn werkgever Transport Heyvaert zondagnamiddag richting Engeland getrokken. Iets leveren in Huntington om vervolgens een lading op te pikken in Brownville en opnieuw af te zetten in Tanworth. Vervolgens terugkeren om dinsdagochtend weer thuis te zijn. Dat was althans het plan, tot verschillende landen hun grenzen voor mensen afkomstig uit Engeland begonnen te sluiten om de besmettelijkere coronavariant tegen te houden. En dus zit de Roosdaalnaar woensdagavond nog altijd op de M20, op zo’n twintig kilometer van Folkestone. Voor hoe lang? “Geen idee”, zegt hij. “Ik heb even met een andere Belgische trucker gesproken die in een rij naast mij kwam te staan. Zij zouden blijkbaar getest geweest zijn. Zij zullen volgens mij dus sowieso voorrang krijgen. Intussen heb ik gehoord dat het leger ook gestart is met het afnemen van coronatesten. Ik vermoed dat die in Folkstone beginnen en zo de file raam per raam afgaan. Dus voor het zelfde geld staan die komende nacht al aan mijn truck, maar dat kan evengoed pas donderdag of later zijn.”

Brexit

En wat doet een mens dan tijdens dat dagenlang wachten? “Veel praten met andere collega’s doe ik niet”, luidt het. “Voor mij staat een Spanjaard en achter mij een Pool, dus makkelijk is dat niet. En ik verkies ook gewoon om zoveel mogelijk in mijn cabine te blijven. Het filmpje maakte ik uiteindelijk om stoom af te laten, alles moest eens van mijn hart. Zelf heb ik nog maar weinig filmpjes gezien en zo wil ik tonen hoe het er hier aan toe gaat. Voor mij is het alleszins duidelijk dat dit niets meer met corona heeft te maken, maar wel met de Brexit om te tonen wat er zit aan te komen. Volgens mij dacht iedereen dat de grenzen wel geopend gingen blijven als het Verenigd Koninkrijk de EU zou verlaten, maar controles door de douane zullen waarschijnlijk weer plaatsvinden. Het Is alleszins heel toevallig, maar we zullen het wel nooit met zekerheid kunnen weten, denk ik.”

Kerstmis

“Alleszins zal het voor mij meevallen eens ik in Calais ben geraakt”, vervolgt Sven. “Op drie uurtjes sta ik dan thuis. Maar bijvoorbeeld die Pool en die Spanjaard moeten dan nog twee à drieduizend kilometer afleggen. Dat is toch nog een andere verhaal. Dat ik Kerstmis misschien in mijn truck moet doorbrengen is mogelijk, maar daar lig ik niet echt wakker van. Oudjaar zou ik erger vinden. Maar we mogen toch niks doen door de coronaregels, dus het valt wel mee.”



