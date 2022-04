Evacuaties na lek in middendruk aardgasleiding in Kleine Lostraat

De hulpdiensten werden rond 7.40 uur gealarmeerd voor een gaslek in de Kleine Lostraat. Daar vinden momenteel ingrijpende rioleringswerken plaats. Ook in de Lostraat en in de Profetenstraat wordt er gewerkt. “Omdat het om middendruk ging besliste de brandweer om een perimeter van 250 meter in te stellen”, zegt burgemeester Wim Goossens (CD&V), die zelf ook ter plaatse ging. “Agenten van de politiezone TARL zijn daarop overal gaan aanbellen. We openden een opvanglocatie in het gemeentehuis. Op de meeste plaatsen was er niemand aanwezig. Eén persoon zakte af naar het gemeentehuis om van daar te werken. Toen twee of drie andere personen net arriveerden kwam het bericht dat iedereen terug naar zijn of haar woning kon. Fluvius heeft het lek snel kunnen dichten. Vooraleer iedereen naar binnen ging werden wel ter controle metingen uitgevoerd in de woningen om na te gaan of er zich daar geen aardgas had opgestapeld.”