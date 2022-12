Ereburgemeester ‘Jefke’ Cooman viert dubbel feest: 90ste verjaardag en 65ste huwelijksverjaardag

Sinds vijf jaar delen de ereburgemeester en zijn echtgenote een serviceflat in het centrum van Pamel en daar werd dan ook feest gevierd. Op 12 december blaast de ereburgemeester maar liefst negentig kaarsjes uit. En daarnaast viert hij met Suzanne een 65ste huwelijksverjaardag. “Hoe we elkaar leerden kennen? Dat is een grappig verhaal”, zegt hij. “Zij was getuige van haar broer toen hij met mijn nicht trouwde, waar ik dan weer van getuige van was. Het was het eerste contact waarna we geleidelijk aan groeiden tot een relatie. Zij werkte altijd als zorgkundige, hier in het woonzorgcentrum. En ik ben zeventien jaar burgemeester geweest. In 1977 werd ik gemeenteraadslid, om vervolgens OCMW-voorzitter te worden. Van dat ambt deed ik afstand toen ik eerste schepen werd en vervolgens werd ik dus burgemeester.” Het koppel heeft één zoon, één kleindochter en één achterkleindochter.