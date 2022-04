Eerst verblijfplaats voor autozwendelaars, daarna een cannabisplantage: celstraffen dreigen voor telers

Op 4 november konden de politiezone TARL en de Civiele Bescherming een cannabisplantage ontmantelen in Poelk. Die was ondergebracht in de gekende woning waar Roma verblijven. De bewuste villa kwam al meermaals in het nieuws. In 2019 haalden de bewoners nog het nationale nieuws toen er ook bij hen een inval plaatsvond in wat volgens het federaal parket de grootste politieoperatie van de laatste twintig jaar was. Dit resulteerde in een monsterproces waarbij tientallen mensen veroordeeld werden voor hun rol in een grootscheepse autozwendel.