Dichter Jan De Leeuw wordt tijdens Poëzieweek geëerd

De Poëzieweek loopt van 26 januari tot en met 1 februari en omvat dus ook de Gedichtendag. In Roosdaal wordt Jan De Leeuw centrale persoon. “In ‘zijn’ Strijtem en heel Roosdaal heeft Jan De Leeuw een belangrijke rol gespeeld in het socio-culturele leven”, luidt het. “Als gewaardeerd woordkunstenaar heeft hij evenzeer zijn sporen verdiend. Zijn mooiste verzen werden nu verzameld in een fraai bundel. ‘Met de ramen wijd open’, zo kijkt Jan de Leeuw naar de wereld, ook nu hij 80 werd. In zijn haiku’s en gedichten neemt hij ons mee naar het heden en verleden, naar de mens en de natuur. Uitgepuurd of overvloedig, met een talige woordkeuze en rijke beeldspraak in een al of niet historische context weet hij ons te raken en zet hij ook voor de lezer de ramen open voor wat was en is.”