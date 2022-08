Colruyt koopt site Léberg Bronnen, kasteeldomein staat intussen ook te koop

De opslagplaats lijkt in ieder geval een voorlopige invulling te zijn. “We zijn aan het bekijken of we de site kunnen gebruiken voor wat die oorspronkelijk diende: water en limonades produceren”, vervolgt Popee. “Daar komt heel wat voorafgaand studiewerk aan te pas. Onze Research/Development/Innovatie-afdeling is momenteel ter plaatse onderzoek aan het doen naar de kwaliteit van de infrastructuur, bodem en het water. Resultaten zijn daar nog niet van binnen dus vandaag kunnen we nog niet zeggen hoe het met die kwaliteit gesteld is. De activiteiten hebben er niet alleen twee jaar stilgelegen, de site is ook sterk verouderd en de bottelarij is niet meer aanwezig. Is het wel mogelijk om hier een duurzaam verhaal van te maken? In ieder geval spreken we hier over een verhaal op heel lange termijn – we spreken over jaren. Indien de mogelijkheid er is om water en frisdrank te produceren, dan zullen we ook gaan investeren in een nieuw duurzaam gebouw, samen met een nieuwe installatie. Is de kwaliteit niet voldoende? Dat moet er bekeken worden wat er mogelijk is en zullen er knopen doorgehakt moeten worden. Een commerciële functie is dan mogelijk, maar evengoed kan het gebouw een opslagplaats blijven. We hopen alleszins dat de oorspronkelijke activiteiten hervat kunnen worden. We vinden het cruciaal te investeren in initiatieven en bedrijven die kunnen bijdragen tot een duurzamere en bewustere waterconsumptie. We zijn vandaag al in verschillende waterprojecten actief. Denk maar aan het opzuiveren van afvalwater in ons vleesverwerkend bedrijf Fine Food Meat en distributiecentrum Dassenveld, onze samenwerking met Robinetto. Onze interesse in Léberg Bronnen kadert dan ook binnen deze R&D-activiteit. Water is schaars, en tegelijkertijd zijn we voor onze bevoorrading deels afhankelijk van het buitenland. Bovendien heeft België best wel wat potentieel als het over water gaat en als Belgisch bedrijf zetten we al lang in op Belgische en lokale producten.”