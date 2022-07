Cafetaria GC Het Koetshuis nieuwste telg in de Op ‘t Hof-familie

Na een eerste oproep begin dit jaar stuurde het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Roosdaal in mei een nieuwe oproep de wereld in om een potentiële uitbater van de cafetaria te vinden. “We zijn verheugd dat we het komende cultuurseizoen kunnen starten met de volwaardige uitbating van het café in het gemeenschapscentrum”, zegt schepen Johan Van Lierde (CD&V), voorzitter van het AGB. Het AGB staat in voor het beheer van de site van Het Koetshuis. “De ticketverkoop voor het nieuwe seizoen verloopt gunstig, het cultuurprogramma voor het nieuwe seizoen is compleet en tal van verenigingen plannen nieuwe evenementen in Het Koetshuis. Nu we ook een uitbater voor het café hebben, kunnen we met een gerust gemoed de zomer in.”