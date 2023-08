Bijna 2.000 biljarters nemen deel aan Belgisch kampioen­schap golfbil­jart: “Mocht Luca Brecel golfbil­jart spelen, zou onze sport weer hip kunnen worden”

Ninove wordt binnenkort even het epicentrum van het Belgische golfbiljart. De Ninoofse biljartclub The Cornerboys verwelkomt van vrijdag 11 augustus tot zondag 10 september bijna 2.000 biljarters en daarnaast nog heel wat bezoekers. Het aantal deelnemers zit in stijgende lijn en de Ninoofse club wil nog meer mensen warm maken voor de sport. Zo zullen bezoekers culinair verwend worden in zaal The Mauritz.