Belleheide wordt thuis van RSCA Futsal: “Kunnen we alleen op warm applaus onthalen”

Futsal Project Halle-Gooik startte in 2004 als Gooik-Neigem ZVC en belandde vanaf 2013 in eerste nationale. Het is toen dat de club de naam kreeg die het nog tot het einde van het seizoen zal dragen. Sindsdien speelde Halle-Gooik in De Bres in Halle van 2015 tot en met 2019 vijf keer op rij kampioen in de hoogste afdeling. Dit seizoen is het team na 19 speeldagen nog altijd ongeslagen en de club staat ook in de finale van de Beker van België. Meermaals nam Halle-Gooik ook deel aan de Champions League en het staat de afgelopen jaren onafgebroken in de top 10 van de UEFA Futsal Club-ranking.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © RSCA

1.100 supporters

Een nieuw kantelmoment voor de club werd tijdens de afgelopen coronaperiode ingezet. Omdat De Bres dienst deed als vaccinatiecentrum moest de club noodgedwongen uitwijken. Het vond een nieuwe stek in Sportcentrum Belleheide in Roosdaal, dat door de vorige eigenaar verkocht werd. Dat nieuws raakte halfweg december bekend. Dat Halle-Gooik van de grote voormalige tennishal, die de laatste jaren dienst deed als feest- en evenementenzaal, een futsaltempel wilde maken was dus al geweten. Maar aan dat nieuwe verhaal wordt nu dus een onverwachts vervolg gebreid. RSC Anderlecht en FP Halle-Gooik bundelen de krachten waardoor de futsalploeg vanaf volgend seizoen als RSCA Futsal zal aantreden.

De thuisbasis wordt dus Belleheide in Roosdaal, een topsporthal volgens RSCA. “Een state of the art sportcentrum dat aan alle Europese normen voldoet voor 1.100 supporters per wedstrijd”, klinkt het in een persbericht. “Een nieuwe thuisbasis voor paars-wit op de grens van het Pajottenland en Oost-Vlaanderen. En op amper 15 kilometer van het Lotto Park.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Warm applaus

“Langs één kant valt dit positief te noemen”, zegt burgemeester Wim Goossens (CD&V). “Dit gaat Roosdaal opnieuw wat meer op de kaart zetten.” Ook sportschepen An Van den Spiegel (CD&V) is tevreden. “Al van toen ik gestart ben gebeurden er op die site al heel wat ontwikkelingen”, vertelt ze. “Toen de vorige eigenaar wilde verkopen zijn er tal van gesprekken geweest met mogelijke geïnteresseerden die heel wat wilde plannen aan de dag brachten en daar konden we alleen maar achter staan. Voor ons is het belangrijk dat Belleheide op sportief vlak opnieuw het kloppende hart van de gemeente wordt. Nu dit verhaal van RSCA Futsel hier wordt geschreven, kunnen we dat alleen maar met warm applaus onthalen.”

De komst van een topfutsalploeg houdt niet in dat Roosdaalnaren niet meer welkom zullen zijn. “Bij gesprekken die we hadden werd de nadruk gelegd dat onze inwoners er ook nog altijd terecht moeten kunnen”, vervolgt Van den Spiegel. “Momenteel wordt het centrum vooral door de Floorball Strijtem en DAIS gebruikt en zij zullen er ook kunnen blijven gaan. We denken ook samen met de huidige uitbaters na over nieuwe opportuniteiten die we de Roosdaalse jeugd kunnen geven.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Mobiliteit en overlast

Een mooi verhaal dus op sportief vlak, al houdt de komst van de futsalploeg ook bijkomende zorgen in. “We zullen bijvoorbeeld moeten nadenken over de mobiliteit”, zegt burgemeester Goossens. “We kunnen hen eventueel wel verplichten om verderop te parkeren, zoals bijvoorbeeld op de parking van het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch. Het is dan aan de club om een shuttledienst in te leggen. Parkeerwachters gaan we ook verplichten. Maar er zijn nog andere pistes over parkeermogelijkheden in de omgeving. Een conflict met discotheek Zuco op vlak van parkeren zien we ook niet onmiddellijk. Wanneer daar de meeste mensen toekomen zullen de meesten al vertrokken zijn in Belleheide aangezien een match om 20 uur start.”

Ook overlast wordt nauwlettend in de gaten gehouden. “Dat valt af te wachten, maar we zijn al gewaarschuwd dat er soms kwaaie kerels tussen supporters van bepaalde clubs lopen”, vervolgt Goossens. “We gaan dat samen met de politiezone TARL opvolgen en indien nodig kan er ook bijstand van de federale politie worden gevraagd. We gaan ook eens luisteren bij andere gemeenten die een topfutsalclub hebben om te luisteren hoe zij dat aanpakken. In het verleden werd er in de zaal ook een aantal keer een boksgala georganiseerd met telkens bijna duizend aanwezigen en toen zijn er ook nooit problemen geweest.”

Volledig scherm © RSCA

Volledig scherm © RSCA

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © RSCA

Volledig scherm © Tom Vierendeels