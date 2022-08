Belleheide 3.0: van een heksenketel voor RSCA Futsal tot padel en escape rooms

RoosdaalNa enkele voorbereidingswedstrijden en een gewonnen Supercup (8- 1 tegen Charleroi red.) staat dit weekend de vuurdoop van het futsalstadion in Pamel op het programma: een galamatch tegen het Portugese SL Benfica. RSCA Futsal is het (internationale) uithangbord van het nieuwe Belleheide, maar er valt weldra veel meer te beleven. “Van een etentje in de brasserie tot escape rooms en padel”, klinkt het. “Maar prioriteit ging naar aanleg van de topsporthal die overigens uniek is in ons land.”

Enige tijd terug raakte al bekend dat het toenmalige FP Halle-Gooik het Belleheide Center in Pamel ging overnemen om er een futsaltempel van te maken. Later nog groter nieuws, want FP Halle-Gooik gaat vanaf dit seizoen door het leven als RSCA Futsal. “Maar de futsalclub blijft voor een groot stuk onafhankelijk verder werken”, verzekerde Kennet Bornauw, COO van RSC Anderlecht, tijdens de persvoorstelling dinsdag. “Wij hebben de ambitie om als club te groeien en als recordkampioen hebben we ook een trekkersrol. De samenwerking is tweeledig. Op sportief vlak kan de infrastructuur in Roosdaal gebruikt worden door onze jeugdacademie. Daarnaast zijn er ook samenwerkingen op commercieel vlak. RSCA Futsal mag het merk RSCA gebruiken terwijl ook Joma de shirtsponsor van de futsalploeg wordt. Ons social mediateam kan content rond futsal publiceren terwijl de portretrechten van de spelers voor onze marketingdienst zijn.”

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Strategische locatie

Belleheide is voor zowel het voormalige FP Halle-Gooik als voor RSC Anderlecht strategisch. Voor die eerste ligt het complex in het hart van het Pajottenland. Voor die tweede bevindt de locatie op amper 15 kilometer van het Lotto Park en in het hart van de fanbase van de voetbalclub. “De Bres in Halle blijft een stedelijke sporthal waar ook heel veel andere sporten hun plaats hebben en verdienen”, zegt algemeen manager Lieven Baert van RSCA Futsal. “Maar wie zaten er vast, terwijl onze werking blijft groeien. Naast onze mannenploeg hebben we ook een vrouwenploeg, een jeugdafdeling en een G-sportploeg. Op zoek naar alternatieven kwamen we in Pamel terecht waar we een fantastische hal kunnen neerzetten.”

Er is nog heel wat werk aan de winkel. “Onze prioriteit ging naar het klaarmaken van de topsporthal”, vervolgt Baert. “Een unieke parketvloer, zonder lijnen voor andere sporten, maakt het mogelijk om heel snel te spelen. Zelfs de nationale ploeg liet al weten hier te willen spelen. Ook de Special Olympics wil hier heel graag wat zaken komen doen. Het stadion is dubbel zo groot tegenover Halle: hier kunnen we 1.200 supporters ontvangen die heel kort op het veld kunnen zitten. Zo creëeren we een geweldige arenasfeer om er een helse namiddag voor de tegenstander van te maken.”

Volledig scherm De nieuwe kleedkamer voor de thuisploeg. © Tom Vierendeels

Volledige renovatie

“Intussen blijven we de volledige site verder renoveren, maar daar kruipt heel wat tijd in en vooral heel wat geld”, gaat het verder. “De hal moeten we nog verder aankleden en de brasserie zal tegen het einde van de maand klaar zijn. De bowling is intussen opnieuw geopend en de padel buiten draait ook op volle toeren. Intussen zijn de escape rooms ook al in aanbouw. Een complete renovatie volgt ook nog, maar alles op zijn tijd. Elke Roosdaalnaar zal hier terecht kunnen: voor zowel een diner met de familie als voor een spannende futsalwedstrijd. We hebben hier uiteraard ook nog de floorbalclub die hier in het centrum haar thuiswedstrijden speelt. Belleheide moet opnieuw het centrum worden dat leeft in Roosdaal.”

Tickets

Zin gekregen om een match van RSCA Futsal mee te maken? “De ticketing wordt volledig door RSC Anderlecht gedaan”, klinkt het. “Een ticket kopen of abonnement nemen kan dus via de website van RSCA. Maar is het stadion niet uitverkocht, dan zijn er ook nog tickets ter plaatse te verkrijgen. Tot slot krijgen mensen met een abonnement voor het veldvoetbal korting voor de futsalmatchen en omgekeerd.”

Volledig scherm V.l.n.r.: Kenneth Bornauw, COO van RSC Anderlecht, voorzittert Martin Baert van RSCA Futsal en algemeen manager Lieven Baert van RSCA Futsal. © Tom Vierendeels

Volledig scherm Onder meer de buitenzijde moet duidelijk nog onder handen worden genomen. © Tom Vierendeels

Volledig scherm Het horecagedeelte van het sportcentrum is kleiner geworden, onder meer om plaats te maken voor een gloednieuwe brasserie. © Tom Vierendeels

Volledig scherm De ambities van RSCA Futsal werden dinsdag voorgesteld tijdens een persconferentie. © Tom Vierendeels

