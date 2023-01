Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Roosdaal nog geld kan afhalen

Ninove Pech voor Ninove Wintert: podium waait weg en mobiele indoor speeltuin gesloten door hevige wind

‘Ninove Wintert’, het eindejaarsprogramma van de stad Ninove in samenwerking met Maspoe, heeft geen geluk met het weer. Het podium van de stad op het Niniaplein, waar de voorbije drie dagen ‘s avonds optredens plaatsvonden, is in de nacht van vrijdag op zaterdag omgewaaid door de hevige wind, met schade tot gevolg.

31 december