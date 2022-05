Zorgkundige Britney Vandenabeele wil graag de eerste Miss Grace Benelux worden

Britney was in 2019 finaliste van Miss Fashion en werd toen geselecteerd om namens België in Egypte deel te nemen aan de verkiezing van Miss Mermaid. Coronoa verhinderde dat. “Sedertdien werd ik nog enkele keren gevraagd om me kandidaat te stellen maar door mijn studies aan het Vesalius Instituut lukte dat niet meer. Intussen ben ik zes dagen op zeven aan het werk, veel vrije tijd blijft er dus ook nu niet over. Ik heb me toch laten overtuigen door de organisatoren van Miss Grace Benelux. Dat zijn zelf ex-Missen of eredames van eerdere wedstrijden die weten wat belangrijk is voor de deelneemsters zelf. Dat geeft me vertrouwen en uit het verloop tot dusver is dat ook helemaal terecht.”