Ziggy De Bruyne (13) is succesrijk als motocrosstalent maar toont ook zijn hart voor zieke vriend

Ziggy debuteerde vorig jaar als motorcrosser en komt nu uit in de klasse nieuwelingen 85cc van de Vlaams Jeugd Motorcross Opleiding (VJMO), een afdeling van de Motor Cross Liefhebbers Bond (MCLB). Hij rijdt zo in de voetsporen van zijn vader Vincent die 20 jaar actief was als piloot. “In mijn tweede seizoen behaalde ik snel podiumplaatsen en overwinningen. Dat had ik niet verwacht. Maar het is natuurlijk wel heel plezant op die manier. Ik sta nu zelfs aan de leiding in de algemene stand”, zegt Ziggy.

Vader Vincent tempert al te hoge verwachtingen. “Ik heb zelf jarenlang deze toch wel harde sport beoefend. Ik had absoluut niet gedacht dat Ziggy zo’n snelle vooruitgang zou boeken. Hij traint één maal in de week met de moto. Voor de rest doet hij vooral evenwichtsoefeningen, naast loop- en fietstrainingen. Afgelopen winter hebben we in de wind en regen tweemaal per week op de moto getraind. Daar plukt hij nu de vruchten van. Er wordt wel ‘s gezegd on der de crossers dat je een titel wint in de wintermaanden.”