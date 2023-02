Zieke kastanjebomen in het Bruulpark moeten wijken voor lindes. “Maar pas op met de zuurtegraad van de bodem!”

Begin december vorig jaar was het even schrikken in het Bruulpark toen een kastanjeboom omviel en op de bibliotheek terecht kwam. De schade bleef beperkt maar het voorval was niet toevallig en al evenmin eenmalig.

Schepen van Openbare Werken Jan Foulon (CD&V): “In 2018 was er ook al één van de kastanjebomen omgevallen. Die kwam toen op de rijweg terecht aan de kant van de schoolgebouwen. Het was de reden waarom de kastanjebomen daar toen zijn gerooid. Het Bruulpark is aangelegd in de jaren 1800 en telt 98 bomen waarvan 52 kastanjebomen. We hebben die laten onderzoeken en de helft ervan is zwaar ziek. Daarom willen we die gefaseerd rooien en vervangen door lindebomen, die passen hier beter en ze hebben grotere overlevingskansen. Aan de kant van de bibliotheek gaan we daarom eerst acht zieke kastanjebomen weghalen om te vermijden dat er nog ongelukken gebeuren. Daarna doen we systematisch verder.”