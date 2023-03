Zetten plannen van minister Vandenbroucke de toekomst van satellietborstkliniek AZ Glorieux op de helling? “Onze regio wordt een zorgwoestijn”

De plannen van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om een behandeling tegen borstkanker enkel nog terug te betalen als die in een erkende borstkliniek gebeurt, zorgen voor ongerustheid in Ronse. Met name de partij PVDA trekt aan de alarmbel.

AZ Glorieux Ronse is vandaag nog een satellietborstkliniek en werkt onder de coördinatie van AZ Groeninge Kortrijk. Maar minister Vandenbroucke wil af van die satellietklinieken. Patiënten zullen er niet meer voor een diagnose of operatie terecht kunnen. Die beslissing volgt op een studie van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Daaruit blijkt dat borstkankerpatiënten die niet in een erkende borstkliniek worden behandeld fors meer kans hebben om te overlijden in vergelijking met vrouwen die wél een behandeling krijgen in een erkend borstkankercentrum.

Alarmbel

“Indien hij zijn besparingsplan uitvoert, zullen zowel AZ Glorieux in Ronse maar ook AZ Sint-Elisabeth in Zottegem hun erkenning verliezen. Het AZ Oudenaarde heeft nooit een erkenning gehad”, zegt voorzitter Robin Tonniau van de Partij van de Arbeid, die nu aan de alarmbel trekt.

“De borstkliniek van AZ Glorieux is pas sinds juni 2022 officieel erkend als satellietborstkliniek. Minister Vandenbroucke wil die erkenning alweer intrekken omdat ze te weinig kwaliteit zou leveren. En wij dachten dat er na corona ging geïnvesteerd worden in de zorgsector”, luidt het bij de communisten. “De patiënten die zich toch nog zouden laten behandelen in een niet-erkend centrum, zullen door de minister gestraft worden. De behandeling zal dan namelijk niet meer worden terugbetaald. Hij geeft die patiënten op deze manier een kankerboete.”

Quote "Eerst kwamen de maternitei­ten in gevaar, nu de borstkli­nie­ken. Wat zal er nog overblij­ven van onze lokale ziekenhui­zen?”

Gespecialiseerde zorg

In een borstkliniek kan je terecht voor gespecialiseerde zorg bij borstkanker. Eén vrouw op de zeven krijgt daar in haar leven te maken. “Zulke zorg moet ook in de Vlaamse Ardennen kunnen worden gegeven. Nabijheid is belangrijk voor het welzijn van de patiënt”, vindt Tonniau. “ Als Vandenbroucke zijn wil doordrijft, zullen in Ronse geen diagnoses meer worden gesteld. Dat verhoogt het risico dat patiënten te laat gediagnosticeerd worden, met alle gevolgen van dien. De minister maakt van de Vlaamse Ardennen een zorgwoestijn in plaats van te investeren in onze ziekenhuizen. Ook de tewerkstelling zal eronder lijden.”

