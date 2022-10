Zes koppels strijden op 26 november voor de kroon van Koning en Koningin van de Bommels 2024, Jeremy en Penelope hebben nu al een riante voorsprong

Het was lang geleden dat voorzitter van de Raad der Bommels Guy De Vos de kandidaten voor de Bommelskroon nog op een normale manier mocht verwelkomen in het stadhuis. Hij had meteen ook een primeur want burgemeester Ignace Michaux heeft de bevoegdheid over de Bommelsfeesten niet losgelaten en was dan ook gastheer voor de voorstelling van de zes deelnemende koppels.

Bonuspunten

Ultieme playback

Op de voorstelling moesten enkele kandidaten forfait geven wegens gezondheids- en agendaproblemen. Dat er ook maar zes duo’s deelnemen in plaats van de vooropgestelde tien was een lichte ontgoocheling voor de Raad der Bommels. Burgemeester Ignace Michaux, zelf ooit Koning van de Bommels, riep dan ook iedereen op om het motto van de voorbije coronaperiode in ere te houden en elkaar niet los te laten. “We zullen er ook in de komende maanden weer iets moois van maken en onze Bommelsstoet zal doorgaan, al is het met een beschermende zak over ons hoofd”, luidde het.

Voor Koning Jacky en Koningin Evi komt zo stilaan een einde aan een lange Bommelsperiode, sedert januari 2020 als erejonker en eredame en sedert december 2021 als vorstenpaar. Hun opvolgers Mathieu en Daphné moeten op 26 november enkel nog hun playbackshow tot een goed einde brengen om de scepter definitief over te nemen. Het is nog nooit gebeurd dat dit laatste obstakel een bezwaar was maar zoals ceremoniemeester Franky Vercruysse he zei: voor alles is er een eerste keer.

“Het zal een verrassing zijn”, beloofden de aanstaande vorsten alvast.