Zangeres Kimberly Claeys neemt in Brasserie Harmonie met Guido Belcanto clipje op voor haar eerste album: “Een mooie plek om te filmen, daar was iedereen het over eens”

U kent Kimberly Claeys, geboren in Deinze en woonachtig in Kruisem, onder meer als zangeres van de folkgroep Kadril. In 2010 kwam ze terecht bij Guido Belcanto, die helemaal weg was van haar stem. “Guido zei me toen dat we ooit samen een plaat met countrynummers zouden maken en nu is het zover. Hij is de producer van mijn eerste album, Moederland. Hij schreef er, samen met Lieven Tavernier en Bruno Deneckere ook de in totaal twaalf liedjes voor. De titel verwijst naar een nummer van Natalie Merchant over de aanslag op de Twin Towers. Lieven Tavernier heeft het vertaald en verlegde het thematisch naar de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het album wordt dan ook niet toevallig voorgesteld op 10 november, de dag voor de Wapenstilstand, in mijn geboortestad. Maar het eerste nummer Laura, een ode aan alle moeders en dochters, wordt al vrijgegeven net voor Moederdag.”

De rug rechten

Voor de opnames van de promotieclip kwamen Kimberly en regisseur Bert Huysentruyt bewust naar Ronse afgezakt. Bert is behalve drummer bij onder meer Guido Belcanto, Het Zesde Metaal, Lenny&De Wespen en destijds Gorki, ook acteur in series zoals Quiz Me Quick, De Zonen van Van As en De 13 Geboden. Net zoals Guido en Kimberly kende hij Brasserie Harmonie op de Grote Markt. “Een mooi plek om te filmen, daar was iedereen het meteen over eens. Een authentiek interieur dat past bij het nummer waarover de clip gaat: een onbereikbare liefde en zich niet willen binden. Ronse combineert de vervallen grandeur van weleer en de veerkracht om de rug te rechten en terug te vechten. Dat is schoon.”

De ploeg ging ook filmen in Fiertelmeers Boutique B&B en op diverse andere locaties in de stad. “Ik weet dat iedereen die meewerkt aan dit album het onderste uit de kan haalt. We hebben geen businessplan en geen af te vinken agenda. We doen dit met veel liefde voor de muziek die wij samen koesteren, vanuit een naïviteit die hopelijk toch de realiteit benadert. En we hopen dat velen die liefde zullen delen.”

Belcanto

Producer Guido Belcanto hoef je alvast niet meer te overtuigen. “Kimberly heeft een zeer mooie stem. Dat is ook de rode draad in het hele album. Ze is nu 39, ook al zou je dat helemaal niet zeggen. Ik was 36 toen ik mijn eerste plaat uitbracht. Ik vond dat ik toen recht van spreken kreeg. Als twintigjarige weet je helemaal niets van het leven af. Het is net zo met Kimberly. Zij is verpleegster bij het Wit-Gele Kruis en moeder van een meisje van acht. Tijdens coronastilte heeft ze de dingen op een rijtje gezet en beslist om er helemaal voor te gaan. Ik ging maar wat graag mee op weg met zo’n talent. Ook de fiets van wijlen mijn wielergod Marco Pantani heeft een plaatsje gekregen in de clip die we vandaag draaien. Dat past ook goed bij Ronse, toch de wielerstad van Vlaanderen?”

