“Yannis is niet vergeten. Al die jonge spelertjes zien, dat is mooi en pijnlijk tegelijk”: papa van overleden voetballertje (13) emotioneel op memorial

In sporthal ‘t Rosco namen afgelopen weekend zo’n duizend jeugdvoetballers deel aan de memorial die de nagedachtenis van Yannis Ghistelinck eert. Op dinsdag 27 december wordt alles nog eens overgedaan. Yannis’ papa Amaury is al maanden bezig met de voorbereidingen van de memorial die de nagedachtenis aan zijn zoon eert. “Yannis was begeesterd door het voetbal. Ondanks zijn ziekte was hij altijd enthousiast om te trainen en zelf te spelen, als dat kon. Hij was aangesloten bij KVV Vlaamse Ardennen en ook een fervent supporter van Anderlecht. Daar was hij ook enkele keren te gast als eregenodigde. Hij werd er steeds met veel warmte ontvangen en mocht met de spelers van toen op de foto. Dat zijn dierbare herinneringen. We missen hem nog elke dag. Ik zie nu al die jonge spelers voorbijkomen en dat is mooi en pijnlijk tegelijk.”

Veel hulp

Yannis kreeg de diagnose kanker toen hij drie jaar oud was. De ziekte leek overwonnen op zijn tiende verjaardag maar keerde twee jaar later terug. Op zijn dertiende, in mei 2019, stierf hij. Amaury: “We hebben voor en na zijn dood heel veel steun en hulp gehad van veel mensen. Van iedereen in het ziekenhuis, van verenigingen die kankerpatiënten en hun familie opvolgen, van de school en niet in het minst van familie en vrienden. Die aandacht en steun is ook in de jaren na Yannis’ dood overeind gebleven. Dat is mooi, we zien dat men onze jongen niet is vergeten. We zijn daarom blij dat we ook met KSK Vlaamse Ardennen dit voetbaltoernooi kunnen organiseren. Het helpt om de pijn draaglijk te houden, ook al is het gemis hard en zeker in de familiedagen die er nu aankomen. Ik zie Yannis hier eigenlijk tussen al die voetballers lopen. Dat is emotioneel maar het geeft ook troost. We moeten verder, met veel herinneringen. Dat zou hij ook gewild hebben.”